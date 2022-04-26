تامر عبد المنعم: زينة كانت خطيبتي وهذا سبب إنفصالنا

كشف الفنان تامر عبد المنعم، لأول مرة عن تفاصيل علاقته بالفنانة زينة، مؤكدًا أنهما ارتبطا عاطفيا وتم خطبتهما منذ 24 عاما.

تامر عبد المنعم هو ممثل وكاتب مصري في القاهرة تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو وتتلمذ على يد استاذه محمد جواد و عبد الرحيم الوطن، عمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحية ” بودي جارد والزعيم” وشارك أيضاً الفنان الكوميدي محمد نجم في مسرحية كحيون ربح المليون وشارك في العديد من الأفلام في أدوار ثانوية مثل مشاركته مع الفنان أحمد زكي في أضحك الصورة تطلع حلوة ومعالي الوزير قبل أن يقوم بتقديم بطولته المطلقة الأولى في فيلم المشخصاتي عام 2002 كما أثار توليه منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي هجوماً عنيفاً.

قال تامر عبد المنعم، في برنامج “سابع سما” عبر قناة “النهار”: “تجمعني بزينة علاقة صداقة وعِشرة طويلة، زينة صديقة عزيزة جداً وكانت خطيبتي وكان فيه بينا قصة حب طويلة، من 24 سنة، واستمرت 4 سنين”.

وتابع: حصل فجوة بيننا وما حصلش نصيب، لأن الجواز والموت والخلفة نصيب، لكني كنت أول واحد واقف جنبها في محنتها وهي صديقة طليقتي أم بناتي وصديقة لزوجتي الحالية، وكانت عازمة زوجتي من يومين عندها.

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل “كله بالحب” والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.