تامر عبد المنعم: شيرين عبد الوهاب دمرت صوتها وموهبتها

علق الفنان تامر عبد المنعم، على الأزمات التي مرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب في السنوات القليلة الماضية.

وقال تامر عبد المنعم خلال حلوله ضيفًا على برنامج “Vip”: شيرين عبد الوهاب صوتها حلو ودمرت صوتها وموهبتها، المفروض الفنان ميخليش حياته الشخصية على المشاع، لما الفنان يكون ميغا ستار زي شيرين عبد الوهاب لأنها صوتها مصري أصيل له مريديه من الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وتابع تامر عبد المنعم قائلا: “لازم لما أصل لهذه المكانة أكون على قدر هذه المسؤولية مثل السيدة أم كلثوم التي كانت قدوة لكل الفنانين، مش لأهل الطرب والموسيقيين بل كانت لكل الفن، شيرين خسرت كتير وعشان بنحبها هنسمعها برضو، بلاش نقحم الحياة الشخصية في الحياة العملية لأنك مسؤولة، وبنصحك وأقولك أنتي عارفة الطريقة اللي نجحتي بيها وسطنا أرجعيلها لأن دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى”.