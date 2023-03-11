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تامر عبد المنعم يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ عادل امام

منذ 40 دقيقة
تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم

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كشف الفنان تامر عبد المنعم، الحالة الصحية للزعيم الفنان عادل إمام. وأكد عبد المنعم، خلال لقاء له ببرنامج “سبوت لايت”، أنه على تواصل مع الزعيم عادل أمام، معقبًا: “عادل إمام صحته زي الفل وكويس جدًا”.

وأوضح تامر عبد المنعم، أنه قارن بين بداية مشوار عادل إمام الفني، وكذلك بداية مشوار محمد رمضان من حيث البداية الفنية.

وتداول خلال الفترة الماضية أن الزعيم يحضر منذ فترة لفيلم يعود به للسينما، يحمل اسم “الواد وأبوه”، ويجمعه بابنه الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج نجله الآخر وهو رامي إمام.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، أوضح أن الفيلم سيكون من إنتاجه، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحضيرات الخاصة بالفيلم.

يذكر أن غياب عادل إمام لـ 13 عاما، منذ آخر ظهور له في السينما بفيلمه “زهايمر” 2010، حتى عاود الظهور مرة أخرى لكن عبر شاشات الدراما التلفزيونية بمسلسل “فرقة ناجي عطا الله” 2012، لتتوالى أعماله التلفزيونية على مدى 10 أعوام ظهر خلالها في 8 مسلسلات من بطولته.

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