تاونز يقود تيمبرولفز للتأهل للأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي

تألق كارل-أنتوني تاونز ليقود مينيسوتا تيمبرولفز للفوز 120-95 على أوكلاهوما سيتي ثاندر في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء يوم الجمعة 14\4\2023.

وسجل تاونز 28 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وتصدى لثلاث رميات من المنافس، لينتزع تيمبرولفز آخر بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية في القسم الغربي بالمسابقة.

وسجل رودي جوبير لاعب مينيسوتا 21 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة بعد عودته من الإيقاف مباراة واحدة بسبب توجيه لكمة إلى زميله كايل أندرسون خلال مواجهة نيو أورليانز بليكانز الأسبوع الماضي.

وأضاف أنتوني إدواردز 19 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ومرر ست كرات حاسمة في انتصار تيمبرولفز.

وسيكون مينيسوتا المصنف الثامن في القسم الغربي وسيصطدم بالمصنف الأول دنفر ناجتس في الدور الأول. وسنطلق السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في دنفر غدا الأحد.

وفي مباراة بملحق الأدوار الإقصائية في القسم الشرقي، فاز ميامي هيت 102-91 على شيكاجو بولز بفضل تألق جيمي باتلر وماكس ستروس.

وأحرز باتلر وستروس 31 نقطة لكل منهما، بينما كان أفضل مسجل للنقاط من هيت بعدهما هو تايلر هيرو الذي أحرز 12 نقطة فقط.

وسجل ديمار ديروزان عملاق بولز 26 نقطة واستحوذ على أربع كرات مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة، لكنها لم تكن كافية لمساعدة الفريق على الظهور في الأدوار الإقصائية للمسابقة.

وأصبح هيت بذلك المصنف الثامن في القسم الشرقي وسيخوض مواجهة صعبة في بداية الأدوار الإقصائية ضد ميلووكي باكس المصنف الأول