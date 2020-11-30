تايسون تعاطى عشية النزال … وهذه النتيجة!

بعد انتظار طويل، حدث اللقاء بين الملاكمين بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون، ضد بطل العالم السابق روي جونز، ضمن نزال تحضر له البطلان، وذلك بعد سنوات طويلة من توقفهما عن النزالات.

واعترف مايك تايسون، أنه عشية نزاله ضد بطل العالم السابق روي جونز، قام بتدخين الماريجوانا.

وصرح تايسون، قائلا: “بالطبع لقد دخنت الماريجوانا. انظر، لا يمكنني ترك هذه الحالة. كنت أدخن من قبل عندما كنت أؤدي مهنة”.

متابعا: “أنا فقط بحاجة للتدخين، آسف. نعم، أنا أدخن، وأدخن كل يوم”.

ولم تجد جمعية مكافحة المنشطات التطوعية (VADA) أي مخدرات غير قانونية في جسد مايك، عشية نزاله مع جونز، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”.

وانتهى النزال المنتظر بين الأمريكي مايك تايسون، ومواطنه روي جونز، والذي أقيم يوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بالتعادل.

ولم يستطع أي من الملاكمين حسم النزال في وقته الأصلي المخصص من 8 جولات، بمعدل دقيقتين لكل جولة، ليحسم حكام اللقاء النتيجة بالتعادل.

ويذكر أن تايسون قد نشر فيديو على قناته الرسمية في “يوتيوب” لعشاء عائلي هادئ، لكنه بدلا من الديك الرومي التقليدي، قدم رأس منافسه، روي جونز، المصنوع من الشوكولا، احتفالا بعيد الشكر عشية النزال.

ووفقا للصحفي الرياضي كيفن إيول، فإن تايسون سيحصل على 10 ملايين دولار، فيما سيكون نصيب جونز 3 ملايين دولار مقابل خوض النزال، مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ لا تشمل النسبة من مبيعات البث المدفوع.