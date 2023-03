تايلور سويفت تحصد جائزة جديدة

لا يمكن لتايلور سويفت أن تكون موجودة في مكان إلا وتأسر الجمهور ورواد مواقع التواصل أيضاً، وما زاد من فرصتها للفت الأنظار العالمية إليها هو أنها تسلمت جائزة الابتكار من حفلة توزيع جوائز iHeartRadio للموسيقى لعام 2023.

على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، أقيمت حفلة توزيع جوائز iHeartRadio Music Awards يوم أمس الاثنين وقد قدمها ليني كرافيتز. إلى جانب تكريمها بجائزة الابتكار استطاعت تايلور أن تأخذ معها إلى المنزل جائزة أغنية العام عن Anti Hero. وحازت الأغنية نفسها جائزة أفضل كلمات.

وفقًا للبيان الصحافي الصادر عن iHeartRadio، تُمنح جائزة المبتكر للفنان الذي “أثر على ثقافة البوب العالمية طوال حياته المهنية”.

وخطف النجم العالمي هاري ستايلز جائزة فنان العام، وذهبت جائزة أفضل ديو أو مجموعة لفريق Imagine Dragons.

جائزة أفضل تعاون كانت من نصيب سام سميث وكيم بتراس في تعاونهما بأغنية Unholy.

حاز جائزة أفضل فنان بوب جديد Jax، أما أغنية العام الريفية فكانت من نصيب كول سوينديل عن أغنية She Had Me At Heads Carolina.

مورغان والن حاز جائزة أفضل فنان ريفي لهذا العام، أما جائزة أفضل فنان ريفي جديد فكانت من نصيب كودي جونسون.

دريك أيضاً حصل على جائزة أغنية العام عن فئة الهيب هوب، وذلك عن أغنيته Wait for U التي تعاون فيها مع Future وTems، كما خطف دريك جائزة فنان الهيب الهوب لهذا العام.

لاتو وغلوريلا حصدتا معاً جائزة أفضل فنان هيب هوب جديد.

SZA خطفت جائزتين عن فئة موسيقى الـR&B، إذ حصدت جائزة أفضل أغنية I Hate U، وجائزة أفضل فنانة عن فئة الـR&B.

عن فئة موسيقى الروك، حصد بابا روش جائزة فنان الروك لهد العام، وحصلت أغنية Black Summer لـRed Hot Chili Peppers جائزة أفضل أغنية روك لهذا العام. التعاون بين بيكي جي وكارول جي في أغنية MAMII حصد جائزة أغنية العام عن فئة الموسيقى اللاتينية، أما باد باني فحاز جائزة أفضل فنان عن فئة موسيقى البوب اللاتيني.