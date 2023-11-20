تايلور سويفت ترجئ حفلها بسبب الحرارة الشديدة ووفاة معجبة

في أعقاب وفاة فتاة أثناء حضورها حفلاً للمغنية الأميركية تايلور سويفت في ريو دي جانيرو، قررت سويفت إرجاء حفل آخر في العاصمة البرازيلية بسبب الحرارة الشديدة.

وكتبت سويفت عبر تطبيق “إنستغرام”، أن سلامة معجبيها وأعضاء فريق عملها يجب أن تكون لها الأولوية.

يشار إلى أن البرازيل تعاني حالياً من موجة حر، وقد بلغت درجة الحرارة أمس السبت 42.5 درجة مئوية في ريو دي جانيرو.

وكانت فتاة، 23 عاماً، قد انهارت في حفل سويفت في استاد نيلتون سانتوس الجمعة، وفق ما ذكرته شبكة “جي وان” الإخبارية. وجرى نقل الفتاة إلى المستشفى وتوفيت لاحقاً. ووفقاً لقطاع الصحة بالمدينة، ما زال يتم التحقيق في سبب الوفاة.

وكان المعجبون قد اشتكوا في وقت سابق من أنه يتم منعهم من إحضار زجاجات مياه إلى الاستاد على الرغم من الحرارة الشديدة.