تبرئة ابن الممثل الهندي شاروخان من تهمة تعاطي مخدرات

أسقطت السلطات الهندية دعوى قضائية ضد نجل نجم بوليوود الشهير شاروخان الذي تم القبض عليه خلال مداهمة سفينة سياحية العام الماضي للاشتباه بتعاطيه مخدرات.

وذكر مكتب مكافحة المخدرات أنه أسقط الدعوى القضائية ضد أريان خان (24 عاما) وخمسة آخرين بسبب “عدم كفاية الأدلة”، في حين ما زالت الاتهامات موجهة إلى 14 آخرين.

وأثار القبض على خان انقسامات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إذ قال البعض إنه استهدف لأنه ابن أحد المشاهير المسلمين في بلد ذي أغلبية هندوسية.

وفي تصريحات لرويترز، قال محامي خان إن احتجاز موكله بعد مداهمة السفينة السياحية قبالة سواحل مومباي في أكتوبر تشرين الأول الماضي كان غير مبرر، مضيفا أنه لم ينتهك أي قانون.

وأطلق سراح خان بعد دفع كفالة في 28 أكتوبر تشرين الأول بعد 26 يوما من احتجازه.