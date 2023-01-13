تبرئة مدافع "مانشستر سيتي" من 7 اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي تم اعتباره غير مذنب في ستة اتهامات بالاغتصاب بجانب تهمة اعتداء جنسي (الجمعة 13-1-2023)، بينما لم يتوصل محلفون إلى حكم في تهمة اغتصاب وأخرى تتعلق بمحاولة اغتصاب.

وجرت المحاكمة في تشيستر كراون منذ أغسطس آب الماضي بعد مزاعم من 13 سيدة ضد ميندي وشخص آخر.

وأصدر سيتي بيانا قال فيه إنه على علم بالحكم.

وذكر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز “نظرا لوجود مسائل عالقة في القضية فإن النادي ليس في وضع يسمح له بإدلاء مزيد من التعليقات في الوقت الحالي”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن ميندي غطى وجهه بيديه بينما كرر رئيس هيئة المحلفين عبارة “غير مذنب” في ستة اتهامات.

وصدرت الأحكام يوم الأربعاء لكن لم يمكن الإعلان عنها حتى تنتهي هيئة المحلفين من النظر في قضيتين أخرتين.

وكانت آخر مباراة خاضها ميندي مع سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس آب 2021 وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر عندما اعتُقل اللاعب.

وانضم ميندي، الذي لعب عشر مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادما من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (63.29 مليون دولار).

وفاز ميندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.