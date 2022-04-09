تبرير التحرّش.. كيف ردّت رشا شربتجي على انتقادات طالت مسلسل “كسر عضم”؟

تلقّى المسلسل السوري “كسر عضم”، الذي يعرض في السباق الرمضاني، انتقادات من بعض المتابعين، يقولون فيها انّ المسلسل يبرّر التحرّش بسبب اللباس “المثير” لإحدى شخصيات العمل.

العمل الدرامي هو بطولة عدد من الممثلين السوريين مثل كاريس بشار ونادين تحسين بك، ومجموعة من الوجوه الجديدة. وتتولّى إخراجه رشا شربتجي.

والانتقادات جاءت عقب مشهد تظهر خلاله فتاة ترتدي بنطالا ضيقا، وتتعرض للتحرش من بعض الشباب، وحينما تعود إلى المنزل تتعرض للتوبيخ من قبل شقيقتها التي قالت لها إن ملابسها هي السبب في تعرضها للتحرش.

المخرجة السورية أوضحت وجهة نظرها من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ .

وقالت شربتجي: ”المشهد الذي أثار الجدل اليوم في الحلقة السادسة من كسر عضم عن تعرض صبية في الطريق للتحرش، لا يبرر بتاتاً للمتحرشين فعلتهم، فالمتحرش هو شخص (أزعر وطائش ومريض) لا يهمه لباس الفتاة سواء أكان لافتا أم محتشما،ً فلطالما سمعنا عن محجبات تعرضنَ للتحرش أيضاً“.

وأضافت: ”إلقاء اللوم على الصبية من قبل أختها ورائد الشرطة هو تشريح للواقع الذي يعيشه مجتمعنا الذكوري، الذي يضع اللوم على الفتاة ويتغاضى عن جريمة المتحرش وهذا ما يحصل للأسف، مع العلم أنه ذُكِرَ في المشهد أن المتحرشين ”شباب زعران“.

وأوضحت المخرجة السورية في منشورها: ”ربما فكرة المشهد لم تصل بالشكل المطلوب للمُشاهد، وهذا ما نتحمّله نحن، ونؤكد أننا مع الحرية الشخصية في اللباس والتصرف“.

ووجهت الشكر للجمهور رغم النقد قائلة: ”نشكر الجميع على النقد الذي تعرضنا له، آملين أن نقدم لكم أفكاراً أفضل في الحلقات القادمة“.

وتعرضت الفنانة راما زين العابدين، التي تجسد شخصية الفتاة التي تعرضت للتحرش بسبب ملابسها الضيقة لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إعطاء مبررات للمتحرشين بأن ملابس الفتاة هي السبب في جعلهم يتحرشون بها.

وأوضح آخرون أن الفتاة كانت ترتدي بنطالا، وليس ملابس قصيرة حتى تتهم بأنها السبب في تعرضها للتحرش.

ومسلسل ”كسر عضم“ بطولة مجموعة متنوعة من الفنانين بينهم كاريس بشار وفايز قزق، وندين تحسين بك، وسامر إسماعيل، ونادين.. وهو من تأليف علي الصالح، وإخراج رشا شربتجي، ومن إنتاج شركة فيرجن ميديا.