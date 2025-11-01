تجديد فاخر في البيت الأبيض يثير الجدل بعد تغييرات ترامب المتكررة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تجديد حمام غرفة نوم لينكولن في البيت الأبيض، حيث استبدل تصميمه القديم برخام أبيض وأسود فاخر، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من التعديلات الواسعة التي أجراها على المقر الرئاسي.

ونشر ترامب صوراً للحمام بعد تجديده عبر منصة “تروث سوشيال”، قائلاً إن التصميم السابق بالبلاط الأخضر الذي أضيف في الأربعينيات “لم يكن ملائماً لعصر أبراهام لينكولن”، مضيفاً أن التصميم الجديد “يعكس روح تلك الحقبة وربما يشبه الأصل”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من قرار ترامب هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لبناء قاعة للحفلات والرقص تبلغ مساحتها أكثر من 8 آلاف متر مربع، وهو ما أثار انتقادات حادة من قبل معارضين ودعاة الحفاظ على التراث، الذين اعتبروا أن المشروع تم دون مراجعة كافية.

ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كانت عملية التجديد خضعت للإجراءات الرسمية المعمول بها في مثل هذه المشاريع.

يُذكر أن رؤساء الولايات المتحدة اعتادوا إدخال تغييرات محدودة على مساكنهم داخل البيت الأبيض، لكن ترامب، المعروف بخلفيته العقارية وذوقه الفخم، اتخذ نهجاً مغايراً؛ إذ أدخل تصاميم ذهبية إلى المكتب البيضاوي، واستبدل عشب حديقة الورود ببلاط أبيض، كما انتشرت صوره وأعلام أمريكية ضخمة في أرجاء المبنى.