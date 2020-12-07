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تحتوي على معلومات جديدة بشأن بناء الأهرامات…مذكرات نيوتن إلى المزاد

منذ 13 دقيقة
اسحاق نيوتن

اسحاق نيوتن

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بعد طول انتظار يتحضر المهتمون بالمزادات لشراء مجموعة من مذكرات اسحاق نيوتن والتي من المتوقع ان يصل سعرها لمئات الالاف من الدولارات على اعتبار أنها تحتوي على معلومات جديدة حول بناء الأهرامات المصرية، الذي يشكل لغزا حتى هذه اللحظة.

فبحسب تقرير لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن هذه المذكرات تظهر بحثا لنيوتن، حاول فيها الكشف عن وحدة القياس التي استخدمها المصريون في بناء الأهرامات.

واعتقد نيوتن أن المصريين القدماء على الأغلب كانوا قادرين على قياس كوكب الأرض، وبالتالي فإن فك وحدة قياس الهرم الأكبر، سيتيح له قياس محيط الأرض.

وصرح غابرييل هيتون، المتخصص في المخطوطات لدى الشركة، قائلا: “كان يحاول إيجاد دليل لنظرية الجاذبية الخاصة به، لكن كان هناك اعتقاد أيضا أن قدماء المصريين احتفظوا بأسرار الكيمياء التي ضاعت منذ ذلك الحين”.

وأضاف: “اليوم تبدو هذه المجالات الدراسية مختلفة تماما، لكنها لم تكن كذلك بالنسبة لنيوتن في القرن السابع عشر”.

توضح قائمة المزاد أن “هذه الملاحظات جزء من شبكة نيوتن المعقدة بشكل مذهل من الدراسات المترابطة – الفلسفة الطبيعية والكيمياء واللاهوت – فقط أجزاء منها كان يعتقد أنها مناسبة للنشر”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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