تحت شعار "ممنوع التصوير".. بيل غيتس يقيم حفل خاص بمناسبة عيد ميلاده

أقام مؤسس شركة “مايكروسوفت”، الملياردير الأمريكي بيل غيتس، احتفالية خاصة في تركيا بمناسبة عيد ميلاده الـ66، وفق ما كشفت تقارير تركية.

وأقام غيتس الاحتفالية، يوم الأربعاء الماضي، على خليج صغير بالقرب من مدينة بودروم التركية، وحضرها 50 شخصا، من أبرزهم الملياردير ومؤسس شركة “أمازون” للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، الذي يعد أغنى رجل في العالم، بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية.

وأضافت الصحيفة أنه تم نقل ضيوف الحفل بطائرات الهليكوبتر من يخت بيل غيتس العملاق “لانا” إلى الخليج المنعزل والخلاب.

ويضم يخت “لانا” صالة رياضية وجاكوزي وحمام سباحة، وفقا لصحيفة “يني شفق” التركية.

ويستأجر بيل غيتس يخت “لانا” أسبوعيا مقابل 1.8 مليون يورو.

وكان بيل غيتس يقضي عطلته على طول الساحل التركي، وزار المدينة السياحية الشهيرة بودروم الأسبوع الماضي، بحسب التقارير التركية.

وشوهد اليخت الفاخر “لانا” لمؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، الذي يرفع علم جزر كايمان، وهو يرسو قبالة خليج بويوك بونكوكلو في حي كاراجوزلر في منطقة فتحية بمقاطعة موغلا التركية، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

واستمر الاحتفال بعيد ميلاد بيل غيتس نحو 4 ساعات، ولم يُسمح للعاملين في المكان بالتقاط الصور باستخدام هواتفهم لحماية خصوصية الحضور، بحسب صحيفة “ديلي صباح”.

Bill Gates visits Turkey's picturesque Fethiye on Aegean coast with luxury yacht “Lana,” 107-meter-long and 16-meter-wide Cayman Islands-flagged vessel https://t.co/NuvZyuzkBL pic.twitter.com/e7yaENWUUD

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 27, 2021