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تحديد موعد كلاسيكو “ريال مدريد وبرشلونة” في هذا التاريخ

منذ 49 دقيقة
ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة

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كشف ناديا ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم  وغريمه، برشلونة عن موعد لقاء الكلاسيكو الودي الذي سيجمعهما في مدينة لاس فيغاس الأميركية، مطلع شهر يوليو المقبل.

وستقام المباراة في 23 يوليو على ملعب “أليجيينت ستاديوم” الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري الإسباني في أغسطس.

وبعد ثلاثة أيام من مواجهته مع غريمه الكاتالوني، يلتقي ريال مدريد مع كلوب أميركا المكسيكي في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال الى لوس أنجليس للقاء يوفنتوس الإيطالي في 30 يوليو.

أما برشلونة، سيتحضر لمواجهة ريال بلقاء إنتر ميامي الأميركي في 19 يوليو ثم يواجه يوفنتوس في 26 منه في دالاس، قبل إنهاء جولته الأميركية ضد نيويورك ريد بولز في 30 منه.

وستكون المرة الثانية التي يتواجه فيه ريال وبرشلونة على الأراضي الأميركية بعد يوليو 2017 حين لعبا على ملعب “هارد روك ستاديوم” في ميامي أمام مدرجات ممتلئة بـ64 ألف متفرج، وفاز حينها النادي الكاتالوني 3-2.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم المنصرم قبل أربع مراحل على نهايته متقدماً بفارق 13 نقطة على برشلونة، لكن الأخير حقق انتصاراً ساحقاً في معقل غريمه 4-صفر حين التقى الفريقان على “سانتياغو برنابيو” في مارس.

    المصدر :
  • الحرة

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