تحديد موعد محاكمة شاكيرا... ما التفاصيل؟

باتت محاكمة النجمة العالمية شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي قريبةً بعض الشيء بعدما حددت محكمة في مدينة برشلونة، حيث عاشت شاكيرا مع شريكها السابق لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، موعداً لبدء محاكمتها.

وأفادت مصادر قانونية مقربة من صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن المحكمة حددت يوم 20 تشرين الثاني المقبل للبدء بسماع الشهود والبت في القضية المزعومة، إذ من المقرر أن تمتد المحاكمة على 12 جلسة، خلال شهرَيْ تشرين الثاني وكانون الأول.

ويعود السبب في أن المحاكمة ستمتد على 12 جلسة إلى عدد الشهود الكبير الذين اقترحتهم النيابة العامة وشاكيرا، إذ اقترح مكتب المدعي العام 100 شاهد، وحوالي 30 من قبل النيابة العامة، و60 من قبل الدفاع، أي أن عدد الشهود يصل إلى 200.

وفي حين أن المحكمة قررت أن يكون عدد الجلسات 12، إلا أنه يمكن تقصيرها في حال توصلت الفنانة التي تطالبها النيابة بغرامة قدرها 23.8 مليون يورو، إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع النيابة العامة والدولة بشأن دفع الغرامات المالية وقبول عقوبة مخففة مقابل الاعتراف بالاحتيال. كما أنه يمكن تقليصها من خلال تخفيض عدد الشهود المطروحين، وهو ما يرغب الادعاء والدفاع في النظر فيه من أجل تسريع المحاكمة.

ومن المتوقع أن تحضر شاكيرا، التي تعيش في ميامي (الولايات المتحدة) حالياً، الجلسة التي من المقرر أن تدلي فيها بشهادتها، وفي اليوم الأخير والرد على الادعاءات، حيث تتهمها النيابة بارتكاب جرائم ضد سلطات الضرائب بالاحتيال على 14.5 مليون يورو، بين عامَيْ: 2012 و2014، من خلال التظاهر بأنها لم تكن تقيم في إسبانيا.