تحدّ جديد رائج على تيكتوك والخبراء يحذّرون من خطورته

أثار تحدٍّ رائج على تطبيق تيكتوك موجة من الجدل، بعدما حذّر عدد من الخبراء من أن القيام به قد يكون خطرًا. والتحدي الجديد يتمثل بأن أشخاصًا يخلدون الى النوم مع “شريط لاصق” على فمهم من أجل نوم أفضل.

الوسم #mouthtaping حصد أكثر من ٢٤ مليون مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي، حيث يشارك المستخدمون مقاطع فيديو يضعون فيها شريطًا لاصقًا على شفاههم خلال الليل لتشجيع التنفس عبر الأنف خلال النوم.

“هذا واحد من أخطر المحتويات الرائجة الذي سمعت عنه مؤخرًا، والأخطر أنه يُروَّج له على انه محتوى صحي” يقول د. “ديفيد كولبيبير” في حديث لـ Fox News Digital.

وشرح الخبير أنّ إغلاق الفم بشريط لاصق قد يفاقم مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم- وهو اضطراب نوم شائع- من خلال عواقب خطيرة.

وكان مدرّب الصحة “كوري رودريغز” نشر العام الماضي مقطع فيديو يظهر فيه وهو نائم مع شريط لاصق على فمه كل ليلة، بينما يشرح كيفية تطبيق هذه الخطوة: ” الغرض هو ان تتنفس عبر أنفك وليس عبر فمك وأنت نائم”. وحصد الفيديو اكثر من ٥ ملايين مشاهدة.

رودريغز أشار الى التنفس عن طريق الانف مرتبط بتقليل الشخير، وتحسين النظافة الفموية، وتخفيف جفاف الفم، وتحسين النوم.

وعلّق الآلاف على المقطع، حيث أصرّ العديد على انهم لم يستطيعوا القيام بذلك أبدا لأنهم لا يتمكنون من التنفس عن طريق الأنف. غير أن آخرين قالوا إن هذا الإجراء غيّر حياتهم.

وقال أحد المستخدمين: ” الطريقة كانت فعاّلة بالنسبة لي. وأقوم بذلك منذ وقت طويل. نوم عميق، لا شخير، وأستيقظ بمزاج جيد”. وأضاف آخر: ” أقوم بذلك منذ أشهر بعدما شاهدت الفيديو، وقد تغيرت حياتي”.

ووفق موقع health line، يقوم التنفس عن طريق الأنف بفلترة الجزيئات الغريبة، وينتج أوكسيد النتريك الذي يساعد على تحسين دورة الأوكسجين في الجسم.

وفي المقابل، إنّ التنفس عن طريق الفم قد يزيد خطر الحساسية، والربو، ورائحة الفم الكريهة، وتسوس الأسنان، والشخير، وانقطاع النفس وغيرها من المشاكل.

وحتى الآن، أظهر الباحثون فقط ان اغلاق الفم بشريط لاصق قد يساعد على تخفيف الشخير أثناء النوم والتعب لدى الأشخاص الذين يعانون من انقطاع في النفس.

غير أنّ منظمة النوم اشارت الى ان الآثار الجانبية لهذا الإجراء تتضمن تهيجًا على أو حول الشفة، تقطعًا في النوم بسبب صعوبة التنفس عبر الانف، وزيادة في القلق.

في الإطار نفسه، اعتبر الخبير “جايمس ويليام” أن فوائد التنفّس عبر الأنف لا تستحق التعرض لمخاطر إغلاق الفم بشريط، قائلا: “للأسف، وضع الشريط اللاصق على الفم هو طريقة “شديدة ومبالغ فيها” لتحفيز التنفس عبر الأنف.