تحذيرات من تفاقم تلوث البلاستيك في العالم.. ودعواتٌ إلى التحرك!

حذر تقريرٌ جديد من أن كمية البلاستيك الذي يتم استهلاكُها عالميًا قد تتضاعف تقريبًا بحلول عام 2050، في حال لم يتم اتخاذ إجراء عاجل.

واستند التقريرُ الصادر عن مجموعة “Back to Blue” إلى دراسة أسترالية تقول إنه يتم إنتاج النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد أكثرَ من أي وقت مضى.

هذا ومن المتوقع أن تصل كمية البلاستيك المستهلك في دول مجموعة العشرين إلى 451 مليون طن سنويًا بحلول 2050.

وأضاف التقرير أنه من دون تدخلاتٍ سياسية كبيرة، ستصل كَميةُ البلاستيك المستهلَكِ عبر دول مجموعة العشرين إلى 451 مليونَ طن سنويًا بحلول ذلك التاريخ، وهو ضِعفُ مستوى عام 2019 تقريباً.

وكانت 175 دولةً قد اتفقت، في مارس الماضي، على العمل معًا على معاهدةٍ للأمم المتحدة لمعالجة التلوث البلاستيكي، والتي من المتوقع أن تصبحَ سارية بحلول نهاية عام 2024.

ووفق التقرير، سيكون الحظر العالمي على العناصر البلاستيكية غير الضرورية ذات الاستخدام الواحد السياسة الأكثر فاعلية في هذا السياق.

لكنه توقع أن يظل استهلاكُ البلاستيك أعلى بمقدار مرة ونصفِ المرةِ تقريبًا في عام 2050 مقارنة بعام

ويخشى خبراءُ أن تكونَ معاهدةُ معالجةِ التلوث البلاستيكي أضعفَ من أن تُخفض الاستهلاكَ وربطوا نجاحها بوجود تنسيق عالمي وإرادة سياسية على طاولة المفاوضات.