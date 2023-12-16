تحذير لتوم كروز من الزوج السابق لحبيبته

حذّر رجل أعمال روسي توم كروز ليكون مستعداً لإبقاء محفظته مفتوحة على مصراعيها، لأن زوجته السابقة التي يواعدها نجم هوليوود حالياً، تتمتع بأذواق باهظة الثمن.

وكان كروز (61 عاماً) شوهد برفقة نجمة المجتمع إلسينا خيروفا (36 عاماً) في حفل أقيم في مايفير في لندن يوم السبت، حيث قال الأصدقاء إن نجم هوليوود مفتون بها وأنه لا يكاد ينفصل عنها أبداً.

لكن ديمتري تسيتكوف، زوج خيروفا السابق، حذّر كروز من صعوبة إرضائها بالحب فقط، ويدعي أنه أنفق مبلغاً يصل إلى 13 مليون دولار أميركي، على الملابس و3 ملايين أخرى على حقائب اليد خلال زواجه المضطرب من خيروفا والذي استمر 11 عاماً.

وفي حديث حصري لصحيفة “ديلي ميل أونلاين”، قال رجل الأعمال السيد تسيتكوف: “بغض النظر عمن تكون معه، توم كروز أو أي شخص آخر، يجب أن يدركوا أنها تحب أرقى الأشياء في الحياة ولها ذوق باهظ الثمن وفاخر، يجب على توم أن يبقي عينيه ومحفظته مفتوحتين على مصراعيهما”.

ويدعي تسيتكوف (43 عاماً)، الذي جمع ثروته من الماس والتعدين، أن معركة الطلاق القاسية التي استمرت ثلاث سنوات كلفته أكثر من 190 مليون دولار أميركي.

ويقول إنه شاهد ثروته تتضاءل من 250 مليون إلى قرابة 60 مليون دولار، حيث اضطر إلى بيع أصوله لدفع الرسوم القانونية وتسليم زوجته جزءاً من الثروة.

وتصدرت خيروفا عناوين الأخبار خلال معركة الطلاق، ووفق المصادر فإنها حصلت كجزء من تسوية الطلاق على محتويات خزانات ملابسها باهظة الثمن.

وكشف تسيتكوف أنه لم يتحدث إلى خيروفا بشأن علاقتها مع كروز، الذي يصادف أنه ممثله المفضل أيضاً.

ومن المفارقات أن تسيتكوف، كشف أنه قبل 3 أشهر فقط كان يجري محادثات مع منتج في هوليوود لإنتاج فيلم عن حياته، وأصر على رغبته بأن يجسد كروز شخصيته.