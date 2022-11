تحذير للمشجعين الإنجليز في مونديال قطر.. إياكم وارتداء هذه الملابس!

طلبت إحدى أكبر المنظمات الخيرية البريطانية من المشجعين الإنجليز المشاركين في فعاليات مونديال قطر عدم ارتداء ترمز للحملة الصليبية خوفا من “إهانة مشاعر المسلمين” في قطر، وفقا لما أفادت به صحيفة “تيليغراف”.

ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن طلب مؤسسة “Kick It Out” الخيرية، جاء بعد تداول مقطع مصور يظهر قيام رجال أمن بإيقاف مشجعين كانا يرتديان ملابس مستوحاة من زي المقاتلين الإنكليز خلال الحملة الصليبية في القرن الحادي عشر الميلادي، من دخول ملعب مباراة إنكلترا ضد إيران.

وأضافت الصحيفة أنه “لم يتضح ما إذا كان رجال الأمن اعتقلوا المشجعين أو منعوهما فقط من دخول ملعب المباراة التي جرت الاثنين الماضي في استاد خليفة الدولي وفازت بها إنكلترا بنتيجة عريضة (6-2).

ونقلت الصحيفة عن مؤسسة “Kick It Out” الخيرية الرائدة في مجال محاربة التمييز، القول إن الملابس التي تمثل “فرسان المعبد أو الصليبيين” ربما تكون غير مرحب بها في قطر والعالم الإسلامي بشكل عام.

ونصح متحدث باسم المؤسسة “المشجعين الذين يحضرون مباريات كأس العالم بأن بعض الملابس، مثل تلك التي تمثل الفرسان أو الصليبيين، قد لا تكون موضع ترحيب في قطر والدول الإسلامية الأخرى”.

وبينت الصحيفة أن إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية قبل البطولة كانت قد دعت المشجعين إلى التعرف على العادات المحلية واحترامها.

وعادة ما يرتدي مشجعو إنكلترا أزياء مستوحاة من حقبة الحروب الصليبية التي ووقعت بين عامي 1095 و1291، عندما حاولت الجيوش المسيحية الاستيلاء على القدس والمنطقة المحيطة بها من الحكم الإسلامي.

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums.

English fans have been using the costume at previous World Cups to honor the country’s patron saint, St George.

The Qataris deem the costume offensive.

pic.twitter.com/A9gQbwtkGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 25, 2022