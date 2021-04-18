تحقيق عاجل مع المسؤولين عن مسلسل جمال سليمان

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، فتح تحقيق فوري، مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل ”الطاووس“، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام: ”جاء القرار بعد تلقي شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية، أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها“.

وأكد أنه: ”ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل -في الوقت نفسه- على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل“.

وأشار إلى أن: ”احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظًا على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية، محتوى إيجابي يحترم القيم المتعارف عليها“.

ولفت إلى أن: ”لجنة رصد الأعمال الدرامية، تقوم أولاً بأول، بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات، ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين، وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك“.

كان مسلسل ”الطاووس“ أثار جدلًا كبيرًا منذ طرحة الإعلان الدعائي له، واتهامات طالت صُناع العمل، وأنهم استخدموا صورًا خاصة لمتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي، لفتاة في فندق فيرمونت.