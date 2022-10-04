تحليل مثير.. كلوب يكشف أسباب تراجع مستوى "ليفربول" وميسي ورونالدو

كشف المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي “يورغن كلوب”، عن أسباب تراجع مستوى فريقه، الذي لم يقدم مستواه المعهود لجمهوره حتى الآن.

وأشار كلوب إلى أن جميع نجوم كرة القدم يتعرضون لافتقاد الثقة، ويعانون من تراجع المستوى، مشبها وضع فريقه بما يحدث للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي، وللأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم الماضي.

ويعانى “الريدز” من سوء النتائج، إذ حقق الفوز في مباراتين فقط، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بعد أن لعب 7 مباريات، فيما يمر رونالدو بمرحلة سيئة، وتكرر جلوسه على دكة البدلاء دون الاعتماد عليه في تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية، بينما تراجع مستوى ميسي في الموسم الماضي، وأخفق في التسجيل أو الصناعة في مباريات عدة، بعد انتقاله لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلتقي نادي ليفربول مع نظيره رينجرز الإسكتلندي، مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث يورغن كلوب خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، عن أزمة الثقة في فريقه، قائلا: “يتساءل الناس كيف يمكن أن يحدث ذلك حتى لا يتمتع هؤلاء اللاعبون بالثقة الكاملة”، مضيفا: “لكن هل تعتقد أن كريستيانو رونالدو في هذه اللحظة في قمة ثقته؟”.

وتابع: “أود أن أقول إنه كان على مدى عصور أفضل لاعب في العالم، والآن لا تسير الأمور على ما يرام، والأمر ليس نفسه تماما”.

وأكمل: “هذا يحدث لنا جميعا، لعب ليونيل ميسي العام الماضي موسما لم يكن فيه الشيء نفسه كما كان في السابق، هذا النوع من الأشياء مهم حقا لنا جميعا، عليك أن تعمل لذلك، عليك أن تفعل وتذهب وتحافظ، وتأخذ الأشياء الصغيرة، وتخطو خطوة في الاتجاه الصحيح، وبعد ذلك، في اللحظة التي تكون فيها جاهزا حقا، ستعود”.

وأضاف: “في الرياضات الفردية، يمكنك محاربة نفسك من خلالها، في الرياضة الجماعية، عليك أن تفعلها معا، يمكن أن يكون الأمر أكثر تعقيدا”.