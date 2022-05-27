تداعيات كورونا في شنغهاي تؤثر سلباً على خطط إنتاج "تويوتا"

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات أنها ستعلق العمليات في بعض مصانعها المحلية حتى يونيو/ حزيران، مما قد يخفض خطة إنتاجها بنحو 50 ألف مركبة إلى 800 ألف مركبة.

تشير التقديرات المنخفضة لشركة تويوتا كأكبر شركة يابانية في صناعة السيارات، إلى كيف أدى إغلاق الصين بسبب تأثير كوفيد-19 إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات المصنعة التي تواجه بالفعل نقصًا في الرقائق الدقيقة.

تخفيض سابق

خفضت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، الثلاثاء الماضي، خطة إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف سيارة إلى 850 ألفًا في يونيو/حزيران بسبب نقص أشباه الموصلات وتأثير كوفيد-19.

يذكر أن الشركة قد خفضت هدفها من إنتاج السيارات عالميًا في أبريل/ نيسان، بنسبة 17%، لينخفض بنحو 150 ألف وحدة إلى 750 ألف وحدة، مع استمرار أزمة نقص أشباه الموصلات، وتأثير جائحة كوفيد-19، ليبلغ متوسط إنتاجها العالمي نحو 800 ألف وحدة شهريًا في الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/حزيران.

تويوتا في الصدارة رغم التحديات

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة، فقد احتفظت تويوتا بمركز الصدارة في ترتيب أكبر 5 شركات سيارات من حيث المبيعات في العالم لعام 2021، حيث بلغت مبيعاتها 10.5 مليون وحدة مقابل 9.5 مليون سيارة في 2020، على الرغم من التأثير الذي سببته اضطرابات إمدادات قطع الغيار على الإنتاج العالمي.