الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع أسهم انتقال ديباي إلى يوفنتوس

منذ 36 دقيقة
ممفيس ديباي

ممفيس ديباي

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

تحدّث تقرير صحفي إيطالي عن تراجع أسهم انتقال الهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم برشلونة، إلى يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان يوفنتوس قد توصّل لاتفاق مع برشلونة على ضم ديباي هذا الصيف، من أجل تسجيل الفرنسي “جوليس كوندي”، أحدث صفقات البرسا الصيفية.

ووفق شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإنّ صفقة ديباي كانت قريبة جدا من يوفنتوس، قبل أن يتوقف كل شيء بسبب مطالب اللاعب المالية.

واشترط ديباي التوقيع مع يوفنتوس لمدة موسمين، مع الحصول على راتب يتراوح ما بين 6-7 ملايين يورو، بخلاف المكافآت.

وأضافت: “هذا الأمر دفع يوفنتوس للبحث عن حلول بديلة، واتجه للتفكير في ضم ماركو أرناوتوفيتش (بولونيا) وأركاديوس ميليك (أولمبيك مرسيليا)”.

كذلك، أشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” إلى أن البولندي “أركاديوس ميليك”، صاحب الـ28 عاما، كان بالفعل هدفًا للسيدة العجوز قبل عامين.

ويحضر سيباستيان ليدور “محامي ممفيس ديباي” حاليًا في إيطاليا، في محاولة لاستعادة الاتفاق الذي كان قد أتمه بالفعل مع يوفنتوس.

    المزيد من منوعات

    الممثل ويل سميث
    شعبية ويل سميث تتراجع بسبب صفعة الأوسكار
    فارس كرم
    بالفيديو.. فارس كرم لـ ميريام فارس: نفسيتها محمضة!
    الفنان القدير عبدالله مشرف
    بعد اصابته بجلطة.. الكشف عن الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!