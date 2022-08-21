تراجع أسهم انتقال ديباي إلى يوفنتوس

تحدّث تقرير صحفي إيطالي عن تراجع أسهم انتقال الهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم برشلونة، إلى يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان يوفنتوس قد توصّل لاتفاق مع برشلونة على ضم ديباي هذا الصيف، من أجل تسجيل الفرنسي “جوليس كوندي”، أحدث صفقات البرسا الصيفية.

ووفق شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإنّ صفقة ديباي كانت قريبة جدا من يوفنتوس، قبل أن يتوقف كل شيء بسبب مطالب اللاعب المالية.

واشترط ديباي التوقيع مع يوفنتوس لمدة موسمين، مع الحصول على راتب يتراوح ما بين 6-7 ملايين يورو، بخلاف المكافآت.

وأضافت: “هذا الأمر دفع يوفنتوس للبحث عن حلول بديلة، واتجه للتفكير في ضم ماركو أرناوتوفيتش (بولونيا) وأركاديوس ميليك (أولمبيك مرسيليا)”.

كذلك، أشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” إلى أن البولندي “أركاديوس ميليك”، صاحب الـ28 عاما، كان بالفعل هدفًا للسيدة العجوز قبل عامين.

ويحضر سيباستيان ليدور “محامي ممفيس ديباي” حاليًا في إيطاليا، في محاولة لاستعادة الاتفاق الذي كان قد أتمه بالفعل مع يوفنتوس.