السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع ثروة زوكربرغ بما يقارب من 7 مليارات دولار خلال ساعات

4 - أكتوبر - 2021
مارك زوكربرغ مالك فيسبوك

مارك زوكربرغ مالك فيسبوك

A A A
طباعة المقال

تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربرغ بما يقارب من 7 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة، مما أدى الى تراجعه في قائمة أغنى أغنياء العالم، بعدما كشف أحد المبلغين عن المخالفات عن هويته، وتعطل خدمات “فيسبوك” حول العالم.

يذكر أنه تتعرض شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لـ”فيسبوك” لعطل فني حالياً، بما يجعلها خارج نطاق خدمة المستخدمين.

أبلغ مستخدمون حول العالم موقع “داون ديتكتور” عن عدم القدرة على استخدام تطبيقات “واتساب” و”إنستغرام” “وفيسبوك” و”ماسنجر”.

وأشارت وسائل اعلام اميركية، إلى أن سكان الولايات المتحدة أبلغوا عن تعطل خدمات فيسبوك كافة اعتبارا من الساعة ١١:٢٥ صباحًا بتوقيت واشنطن.

وأصدرت شركة فيسبوك المالكة لتطبيقات واتساب وإنستغرام وماسنجر، بياناً قالت فيه:

“نعلم أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

كما تراجع سهم فيسبوك يتراجع بنحو 6% بعد التعطل المفاجئ لتطبيقات الشركة التي تتضمن واتساب و انستغرام.

    المزيد من منوعات

    مانشستر يونايتد
    حارس المرمى دي خيا يرغب في تمديد تعاقده مع يونايتد
    النظام الغذائي يلعب دورا هاما في صحة الشعر
    حضِّري عطراً مميزاً لشعرك في المنزل بهذه المكونات
    أولكسندر زينتشنكو
    أرسنال يضم أولكسندر زينتشنكو قادماً من مانشستر سيتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب