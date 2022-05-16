ترتيب أقوى 10 أفلام في السينما الأمريكية

تراجعت إيرادات فيلم “دكتور سترينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس” في الأسبوع الثاني لعرضه إلى 61 مليون دولار فحسب.

ويأتي هذا بعد انطلاقة قوية في دور السينما، لكنّ ذلك لم يحل دون بقائه في صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بفارق كبير عن وصيفه، وفق الأرقام المؤقتة التي نشرتها شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وكان “دكتور سترينج”، وهو تتمة لمغامرات جرّاح الأعصاب الذي تحوّل إلى ساحر ويؤدي دور بطل “مارفل” الخارق فيه الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، حقق مداخيل بلغت 187 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى لانطلاق عروضه الأسبوع الفائت. أما إيراداته العالمية منذ بدء عرضه فوصلت إلى 396 مليون دولار.

وبقي “دكتور ستراينج” متقدماً بأشواط على فيلم الرسوم المتحركة “ذي باد جايز” الذي حافظ على المركز الثاني مع حيواناته الخارجة عن القانون التي تجهد لكي تصبح لطيفة، إذ لم تتجاوز إيراداته من الجمعة إلى الأحد 6,9 مليون دولار.

واستمر المركز الثالث من نصيب القنفذ الأزرق في فيلم “سونيك ذي هيدجدوج 2″، وبلغت مداخيله 4,6 مليون دولار.

وكانت انطلاقة “فايرستارتر” مخيّبة للآمال، إذ اكتفى هذا الفيلم الذي يجمع اللونين البوليسي والخيالي والمقتبس من رواية للكاتب المتخصص في هذا النوع ستيفان كينغ بالمركز الرابع محققاً إيرادات بلغت 3,8 مليون دولار فحسب.

ويؤدي زاك إيفرون وسيدني ليمون في هذا الفيلم دوري والدَي ريان كيرا أرمسترونج، وهي فتاة في الحادية عشرة تتمتع بقدرات غير عادية في التحكم الذهني بالنار، تسعى وكالة حكومية غامضة إلى استخدام موهبتها في إشعال النار في ابتكار سلاح دمار شامل.

وتعرّض الفيلم لهجوم نقدي، واقتصرت نسبة التقييمات الإيجابية له على موقع “روتن توماتوز” على 12 في المئة.

وفي المقابل، بلغت نسبة التقييمات الإيجابية لفيلم “إيفريثينج إيفريوير آل أت وانس” الذي بقي في المركز الخامس 96 في المئة، إذ حقق هذا الشريط الذي ينقل المشاهد هو الآخر إلى عبث العوالم الموازية إيرادات بلغت 3,3 ملايين دولار في الأسبوع الثامن لعرضه.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:

6. “فانتاستيك بيستس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور” (2,4 مليون دولار)

7. “ذي لوست سيتي” (1,7 مليون دولار)

8. “ذي نورثمان” (1,7 مليون دولار)

9. “فاميلي كامب” (1,4 كليون دولار)

10. “ذي أنبيرابل ويت أوف ماسيف تالنت” (1,1 مليون دولار)