ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب بمواجهة رونالدو

أعلن ليفربول ترشح نجمه المصري محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لشهر ايلول.

وكشف النادي الإنجليزي فى تقرير عبر موقعه الرسمي، أن صلاح هو واحد من 6 لاعبين على القائمة المختصرة للجائزة، بعد أن سجل ثلاثة أهداف خلال الشهر، وحقق مع أولها الهدف الشخصي رقم 100 له في الدوري الممتاز.

وفى المنافسة على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ لشهر سبتمبر، يواجه محمد صلاح منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وأنطونيو روديجر (تشيلسي)، وإسماعيلا سار (واتفورد)، وإيفان توني (برينتفورد)، وميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد).

وأعلن النادي عن رابط يستطيع من خلاله المعجبين التصويت لدعم نجم “الريدز” محمد صلاح، قبل الموعد النهائي للتصويت وهو الأحد المقبل.

3️⃣ @PremierLeague goals in September, including his 100th in the top flight!@MoSalah has been nominated for the @PFA Fans' Player of the Month 👏

— Liverpool FC (@LFC) October 5, 2021