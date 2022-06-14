"تروّج للخيانة".. ممثلة تركية تهاجم الدراما

تعرّضت الممثّلة التركيّة مريم أوزرلي لانتقادات كبيرة بعد تصريحاتها الأخيرة، ردّت فيها على سؤال مفاده بأنّه لو كان باستطاعتها تغيير شيء في المسلسلات التركيّة فما هو؟ لتردّ قائلة أنّها في كلّ مسلسل ترى امرأة تتعرّض للخيانة، وهذه بالنسبة لها تعتبر صدمة كبيرة، لافتة إلى أنّ الأطفال يتابعون المسلسل ويعتقدون أنّ الخيانة أمر عادي وبسيط لأنّها دائمًا تتكرّر وباستمرار، وهذا الأمر مزعج، بحسب تعبيرها.

تصريحات أوزرلي اعتبرت بمثابة تقليل من شأن الدراما التركيّة، واتّهامها بالترويج للخيانة، وذكّرها كثير من المتابعين بدورها في مسلسل “حريم السلطان” القائم على الخيانة.

وخلال الحوار أيضاً، سئلت أوزرلي عن الممثلة المفضّلة لديها من جيل الشباب اويكو كرايل، وقالت أكثر ممثّلة موهوبة من ممثّلي الجيل الشاب، وتحبّ مشاهدتها كثيراً.

من جهة أخرى، وفي بحث أجري عن الممثلات اللواتي تركن أثراً في الدراما التركيّة وذاكرة المشاهدين، اختيرت مريم أوزرلي إلى جانب نسليهان أتاغول، أصلي أنفير، بورجو بيرجيك، توبا بويوكستون، بينار دينيز، ديميت أوزديمير، هاندا أرتشيل، ألتشين سانجو وجانسو ديري.