تسابق عالمي حول شراء حقوق عرض مسلسل من بطولة زيلينسكي

دائماً ما يتميز حاكم اي بلد بمغامرات ما قبل الحكم منها علمية او سياسية او حتى عسكرية، وفي حدث غير مسبوق نوعاً ما، يختلف المشهد هنا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي كانت مغامراته في مجال التمثيل.

وعلى هذا تتسابق محطات تلفزيونية ومنصات للبث التدفقي، من بينها نتفليكس، على شراء حقوق عرض مسلسل أدى بطولته الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، الممثل السابق الذي أصبح رئيساً ل​أوكرانيا​.

وأوضح نيكولا سودرلند أحد مؤسسي شركة “إيكو رايتس” الصغيرة المتخصصة في تراخيص الحقوق الفكرية أن”نحن نغرق بسيل من الطلبات. في كل أنحاء العالم، الناس يسألون عن حقوق العرض”.

وأشار سودرلند الى “أننا وقّعنا حوالى 15 اتفاقاً ولا نزال في طور التفاوض على حوالى عشرين اتفاقاً آخر”، مضيفا “نجري محادثات مع ​أميركا اللاتينية​ والولايات المتحدة ، ومع نتفليكس وجهات كثيرة”.

في إيطاليا وحدها، تتنافس ثلاث أو أربع جهات حاليا على شراء حقوق المسلسل الذي يُبث أيضاً في اليونان في موعد مسائي يومي خلال وقت الذروة.

واعتبر الوكيل السويدي أن “هناك تضامناً مع الأوكرانيين وفضولاً لمعرفة من هو” زيلينسكي الذي يستقطب اهتماما عالميا كبيرا بعدما أثار إعجابا في العالم بأسره بفعل وقفته بمواجهة الغزو الروسي.

ويذكر أن معرفة سودرلند بزيلينسكي تعود إلى عام 2012، بعدما لفت الممثل الأوكراني آنذاك نظر الوكيل السويدي إثر لقاء بينهما لتوزيع برنامج كوميدي من بطولة زيلينسكي بعنوان “Crack them up” وتقوم لعبته على كسب المال من خلال إضحاك لجنة من الكوميديين. وقد بيعت نسخ من هذا العمل في فيتنام والصين وفنلندا.

وأفاد سودرلند بأن هذا “الممثل المضحك والمحبوب جدا من الجمهور الأوكراني”، على الرغم من تجسيده شخصية نابليون خلال غزوه ل​روسيا​، سيصبح العدو الأول ل​فلاديمير بوتين​ “وقائدا عالميا يجسد الأمة بأكملها ويتحدث عنها” من كييف المحاصرة.

بدوره، أكد رئيس شركة “إيكو رايتس” فريدريك أف مالمبورغ أننا “كنا بحاجة إلى بطل مثله، بعد ​ترامب​ ورفاقه”.

ويبدو أن مسلسل “خادم الشعب” كان استشرافياً، إذ يتمحور موضوعه حول أستاذ تاريخ ينجح في تبوؤ رئاسة أوكرانيا. وقد فتح النجاح الهائل لهذا العمل في أوكرانيا الباب أمام انطلاق زيلينسكي في مسيرته السياسية.

وأوضح مالمبورغ مستذكرا اللقاءات مع زيلينسكي “لطالما كان يخبرنا بأن ممثلين أصبحوا رؤساء للجمهورية في الولايات المتحدة”.

ورغم عدم إجراء أي اتصال أخيرا بزيلينسكي نفسه، تمكنت “إيكو رايتس” من الاتصال بإحدى الجهات التي تتواصل معه في أوكرانيا، بعد أيام من الانقطاع المرتبط بالحرب.

وأضاف مالمبورغ “هربت إحداهما إلى تركيا والأخرى إلى روتردام وهما على اتصال بـ+ فوفا +”، وهو اسم التحبب المستخدم مع فولوديمير زيلينسكي من المقربين منه.

وتتحفظ “إيكو رايتس” عن الإفصاح عن قيمة الصفقات لبيع حقوق المسلسل، لكنها تقدّر قيمة عقود البث الجديدة التي تم الحصول عليها وتلك المستقبلية “بحدود مليون يورو”.

وتضم مكتبة الأعمال التي تملك “إيكو رايتس” حقوقها أيضا مسلسلا آخر من بطولة زيلينسكي بعنوان “سفاتي” (“أهل الزوجة”).