تسديدة مانشيني بعيدة المدى تقود روما للفوز على يوفنتوس

قادت تسديدة المدافع جيانلوكا مانشيني روما للفوز 1-صفر على ضيفه يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 5-3-2023) لتنهي سلسلة من سبع مباريات لم يخسر فيها الفريق الزائر في جميع المسابقات.

وحقق روما، الذي أصبح أول فريق من الدرجة الأولى يخسر من كريمونيزي المتواضع يوم الثلاثاء الماضي، خمسة انتصارات متتالية على أرضه دون اهتزاز شباكه.

وتقدم روما للمركز الرابع برصيد 47 نقطة، خلف لاتسيو ثالث الترتيب بنقطة واحدة، ولديه نفس رصيد ميلان صاحب المركز الخامس، في إطار سعي فريق المدرب جوزيه مورينيو لإنهاء الموسم في المربع الذهبي لأول مرة خلال خمس سنوات.

وكانت أول محاولة ليوفنتوس على المرمى في الدقيقة الرابعة حين تابع دوسان فلاهوفيتش بتسديدة مباشرة ركلة حرة من أنخيل دي ماريا لكن أنقذها الحارس روي باتريسيو.

ورد باولو ديبالا مهاجم روما في الدقيقة 27 بتسديدة متقنة تصدى لها حارس فريقه السابق فويتشيخ شتينسني ببراعة.

وفي ظل غياب الفاعلية بمنطقتي الجزاء حاول مانويل لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس التسديد من مسافة بعيدة في الدقيقة 42 ليداهم باتريسيو الذي تصدى للكرة.

وبعد دقيقتين أبعد باتريسيو بركبته ضربة رأس أدريان رابيو وارتطمت الكرة بالقائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وكان الشوط الثاني ينبض بالإثارة وحسم مانشيني الانتصار في الدقيقة 53 بتسديدة منخفضة قوية تركت شتينسني عاجزا.

وكان يمكن ليوفنتوس، الذي استقبل هدفا من خارج منطقة الجزاء في الدوري لأول مرة منذ مايو آيار 2022، التعويض قبل مرور ساعة لكن ركلة خوان كوادرادو الحرة القوية ارتطمت بالقائم.

ونال دي ماريا فرصة أخرى من مسافة بعيدة في الدقيقة 78 لكن باتريسيو أجهضها، وبعد دقائق نفذ دي ماريا ركلة حرة اصطدمت بجدار روما الدفاعي.

وأكمل يوفنتوس، الذي كانت لديه العديد من الفرص للتعادل، المباراة بعشرة لاعبين قبل انتهاء اللقاء بقليل بعدما طُرد البديل مويزي كين لركله لمانشيني بعدما جذبه لاعب روما من قميصه ليحصل على بطاقة حمراء عقب دقيقة واحدة من مشاركته بديلا.

وحافظ باتريسيو على الانتصار في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع حين قفز ليبعد تسديدة منخفضة من مدافع يوفنتوس دانيلو.

وتراجع يوفنتوس، الذي حقق ستة انتصارات بشباك نظيفة في آخر سبع مباريات خارج ملعبه بالدوري، مركزا واحدا ليصبح الثامن في الترتيب وله 35 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف أتلانتا الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.