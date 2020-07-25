تسريبات من كتاب سيكشف أسباب انفصال الأمير هاري عن العائلة المالكة

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ذكرت وسائل إعلام يوم السبت أن من المقرر صدور الكتاب الذي يحمل عنوان (العثور على الحرية) في آب المقبل ويتوقع أن يلقي الضوء على إحباطات الزوجين مع القصر.

حيث أعلنت الصحفية كارولين دوراند والصحفي أوميد سكوبي اللذين يغطيان أخبار العائلة المالكة، عن كتاب قادم يتحدث عن حياة الأأمير هاري وزوجته.

وفي هذا الإطار، كشفت تسريبات جديدة من الكتاب المنتظر، عن انفصال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن العائلة البريطانية المالكة، تفاصيلا جديدة عن سبب خلاف الشقيقين، هاري ووليام.

ووفقا لصحف إنجليزية، نصح الأمير وليام شقيقه الأصغر هاري قبل الزواج قائلا: “ليس عليك الاستعجال بالزواج. خذ وقتك الكامل للتعرف بشكل حقيقي على هذه الفتاة”.

ووفقا للصنداي تايمز، فأن عبارة “هذه الفتاة” أثارت سخط هاري كثيرا، واعتبر فيها تعال كبير من شقيقه الأكبر، دوق كامبريدج، للفتاة الأميركية ميغان ماركل.

ووفقا لمصادر داخل العائلة، فإن العائلة المالكة لم تتقبل الممثلة الأميركية ميغان ماركل، التي قرر هاري الزواج منها، وعلى رأس المعارضين كان شقيقه وليام.

يذكر أن كتاب “فايندنغ فريدوم” أو “العثور على للحرية”، هو كتاب عن انفصال هاري وميغان عن العائلة المالكة، وتم تجميع التفاصيل فيه بالاستعانة بأشخاص عملوا بشكل مقرب من العائلة المالكة.

وقالت تسريبات من الكتاب الجديد، أن وليام كان يحي شقيقه عن وصوله بإيماء بالرأس، إلا أنه كان يتجاهل ميغان تماما.

وقالت تسريبات الكتاب إن هاري حاول مرارا الوصول لجدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، للتعبير لها عن عدم سعادته من معاملة أعضاء العائلة له ولعائلته، ولكن محاولته بالوصول إليها وتحديد موعد للقاء باءت بالفشل، وتم منعه من لقائها.

وقال متحدث باسم الزوجين في بيان ”لم تحدث لقاءات مع دوق ودوقة ساسكس ولم يسهما في كتاب (العثور على الحرية)“.