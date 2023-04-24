تسريب إعلامي لخطاب من ميغان ماركل للملك تشارلز... ما هو مضمونه؟

أفاد تقرير جديد لصحيفة Telegraph تسريب لخطاب أرسلته ميغان ماركل إلى الملك تشارلز أعربت فيه عن مخاوفها بشأن التحيز اللاواعي أو التلقائي داخل العائلة المالكة. ورد أن الخطاب أُرسل بعد فترة وجيزة من مقابلة الأمير هاري وميغان مع أوبرا وينفري في عام 2021، والتي كشفت عن مزاعم بوجود مخاوف ومحادثات حول مدى لون بشرة “آرتشي” الداكنة عند ولادته.

يُزعم أن خطاب ميغان أُرسل رداً على رسالة تلقتها من الملك تشارلز، الذي كان يُعرف آنذاك باسم أمير ويلز، أعرب فيها عن حزنه للتوتر داخل الأسرة، حيث يُعتقد أن تشارلز هو الوحيد من كبار أفراد العائلة المالكة الذين اتصلوا بميغان بعد مقابلة أوبرا، وفقاً للتقرير.

أيضاً ظهرت العديد من التفاصيل الجديدة في تقرير The Telegraph، بما في ذلك أن الرسائل تحمل اسم فرد العائلة الذي يُزعم أنه أدلى بتصريحات حول لون بشرة آرتشي، وأن ميغان والملك تشارلز اتفقا على أن التعليق قيل من دون قصد.

يُزعم أن ميغان أخبرت تشارلز أيضاً بأنها لم تكن تنوي اتهام أحد أفراد العائلة المالكة بالعنصرية، لكنها أرادت بدلاً من ذلك مناقشة التحيز اللاواعي. ووفق ما ورد شكرت الدوقة، 41 عاماً، الملك على رسالته، وبينما كانت نبرة المحادثة “دافئة”، لا يزال التوتر الأسري قائماً.