تشافي: من الصعب دائمًا الفوز في ملعب أنويتا

أبدى “تشافي هيرنانديز”، المدير الفني لبرشلونة، سعادته بالانتصار (4-1) على ريال سوسيداد، مساء الأحد 21 آب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليغا، في معقل الأخير “ملعب أنويتا”.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “من الصعب دائما الفوز في هذا الملعب.. في الشوط الثاني دخلنا بشكل جيد، وصنعنا الفارق”.

وأكّد أنه “انتصار مهم جدا لنا، ويعزز عملنا ويظهر إصرارنا.. سوسيداد لعبوا بشكل مميز، وحاولت سحب الكرة بعيدا عنهم.. ومن هنا جاء تغيير طريقة اللعب، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد بكلا الطريقتين”.

وأضاف: “الثبات على طريقة اللعب؟ سنرى، الأمر يعتمد على طريقة سير المباراة، واليوم كان علينا المجازفة، وهذا هو سبب التغييرات الهجومية.. وفي النهاية نجحت الأمور معنا. رأيت دي يونغ بشكل جيد، ومع ذلك كان لديه سوء حظ في كرة الهدف الأول.. وبيدري وفيران توريس وجافي كانوا جيدين أيضا”.

هذا ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، في المركز الخامس بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 3 نقاط، في المركز العاشر.