تشافي يحسم مستقبل ديمبلي مع برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة على أهمية بقاء الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في الفريق، رغم تكرار إصاباته وغيابه عن الكثير من مباريات النادي الكتالوني.

وكانت إحدى القضايا التي أوضحها تشافي في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لبرشلونة تتعلق بمستقبل ديمبلي، حيث يحاول النادي منذ فترة طويلة إقناع الجناح الفرنسي بتجديد عقده، لكن المفاوضات تتأخر لسبب أو لآخر، وكان المدرب الجديد واضحًا جدًا بشأن الأمر قائلا إنه يتعين على النادي التوصل إلى اتفاق بعد عدة أشهر من المفاوضات.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”أنا واضح جدا بشأن بقاء ديمبلي في مركزه كجناح، يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم وعلينا مساعدته على تحقيق ذلك. إنه لاعب كرة قدم يمكنه إحداث فرق في برشلونة. تجديد عقده أولوية“.

وإحدى المشاكل التي واجهها ديمبلي منذ وصوله إلى كامب نو كانت كثرة الإصابات، وفي الواقع في هذه اللحظة ليس في وضع يسمح له باللعب بعد الإصابات العديدة التي تعرض لها.

لكن المدير الفني السابق للسد القطري قال: ”عليك مساعدته حتى لا يؤذي نفسه. عليك أن تمنعه ​​حتى لا يكون لديه المزيد من الإصابات عن طريق العمل كثيرا في صالة الألعاب الرياضية“.

وينتهي عقد ديمبلي في يونيو/حزيرن المقبل، وسيتعين على برشلونة تسريع مفاوضات التجديد لأنه في غضون شهرين سيكون قادرا على التفاوض بحرية مع أي نادٍ.

وفي الواقع، هناك بعض الشكوك في برشلونة بأن ديمبلي لا يريد إبرام اتفاق ليتمكن من الرحيل في الصيف المقبل مجانا.

والآن سيتعين على الإدارة الرياضية الضغط بحثًا عن اتفاق، وكان تشافي صريحًا للغاية في المؤتمر الصحفي عندما أعرب عن رغبته في الحصول على ديمبلي. وأوضح أن أحد الأشياء التي يريد القيام بها تكتيكيًا هو اللعب بالأجنحة الذين يفتحون الملعب ويصلون إلى مرمى الخصم، وفي هذا الجانب، فإن ديمبلي مناسب تمامًا لهذا الدور.