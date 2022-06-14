تشافي يصّدم بيكيه بقراره.. لا مكان لك في برشلونة

يبدو أن الحرس القديم في برشلونة لم يعد مرحبا به ضمن إطار خطة النادي لتجديد دماء الفريق، وفجرت صحيفة “سبورت” الكتالونية مفاجأة بالكشف عن أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وزميل بيكيه السابق لسنوات في المنتخب الإسباني والفريق الكتالوني، قد أخبر اللاعب بأنه لم يعد ضمن خططه للموسم المقبل.

وأخبر مدرب البارسا، زميله السابق قبل قرابة أسبوعين بأنه لم يعد مطلوباً في الفريق، بسبب تصرفاته غير الاحترافية خارج الملعب، وتدهور حالته البدنية.

وأعلن تشافي غضبه من أعمال بيكيه التجارية خارج الملعب، وتأثيرها السلبي عليه كلاعب كرة قدم.

ويسعى تشافي لضخ دماء جديدة في الخط الخلفي لفريقه، بضم أندرياس كريستنسين لاعب تشيلسي السابق، وسيزار أزبلاكويتا قائد البلوز، بالإضافة لارتباط النادي بجوليس كوندي لاعب أشبيلية.

ويدين برشلونة لبيكيه بقرابة 34 مليون جنيه إسترليني كرواتب متأخرة، علماً بأن عقد اللاعب ينتهي في 2024، مما سيعقد مسألة رحيل المدافع الدولي السابق الصيف الحالي، إلا بدفع دين النادي ثم بيعه.

يذكر أن بيكيه هو مؤسس ورئيس شركة “كوزموس القابضة” المتخصصة في الاستثمار الرياضي والإعلامي، بالإضافة لملكية اللاعب لنادي أندورا الإسباني أحد فرق القسم الثاني في بلده.

يبدو أن لعنة انفصال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المخضرم عن صديقته الكولومبية شاكيرا، ستطارده في الملعب.

وأعلن بيكيه وشاكيرا قبل أيام انفصالهما بشكل رسمي، خلال بيان مشترك، طالبا فيه وسائل الإعلام باحترام خصوصيتهما، بسبب ما تردد عن خيانة لاعب البارسا لأم أولاده.