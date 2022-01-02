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مدرب برشلونة يطالب بتأجيل مواجهة مايوركا بسبب غياب 17 لاعبا

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 2 - يناير - 2022 10:29 صباحًا
برشلونة

برشلونة

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طالب تشافي هيرنانديس مدرب برشلونة السبت بتأجيل مباراة فريقه أمام مضيفه ريال مايوركا المقررة الأحد ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب “النقص الحاد في اللاعبين” في تشكيلة الفريق.

وسيغيب عن النادي الكاتالوني 17 لاعبًا على الأقل في مباراته أمام مايوركا، فيما ينتظر الفرنسي صامويل أومتيتي قرار السلطات الإسبانية بالسماح له بالمشاركة.

وسبق أن ثبتت إصابة البرازيليين داني ألفيش وفيليبي كوتينيو وجوردي ألبا بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة.

وقال تشافي للمراسلين عشية المبارة “إذا لم يتم تأجيلها، فهذا سيكون سخيفًا”.

وأضاف “ستكون المباراة بلا نكهة ومن دون أي عرض للجماهير”.

وأشار تشافي الى أنّ “فريقه في وضع محدود بسبب وجود 17 حالة غياب، بين 17 و18 لاعبًا، لأن صامويل أوميتي تعافى اليوم، لكنه واحد من بين إحدى عشرة حالة واجهناها”.

وأضاف “لدينا أيضًا لاعبان موقوفان وستة مصابين”.

ويحتاج برشلونة لكل نقطة في ما تبقى من مشواره هذا الموسم حيث يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.

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