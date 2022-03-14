تشافي يطلب ضم محمد صلاح إلى برشلونة

ذكرت تقارير أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، طلب بشكل صريح ضرورة التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وكان برشلونة قريباً من التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن دخول مانشستر سيتي الإنجليزي على خط المفاوضات بقدراته المالية الأفضل جعله يتوصل لاتفاق مع اللاعب، بحسب ما نشرت الصحافة الإنجليزية مؤخراً.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية في تقرير لها (الإثنين) أن تشافي طلب ضم محمد صلاح بشكل صريح حال فشل قدوم هالاند إلى ملعب كامب نو، رغم حقيقة أن النجم المصري لا يلعب كمهاجم صريح، حيث إن المدرب معجب بقدرات الفرعون المتعددة.

ويمتلك محمد صلاح القدرة على اللعب كمهاجم صريح، بالإضافة للقدرة على اللعب كجناح، ونجاحه في تسجيل كم كبير من الأهداف يصل إلى 30 هدفا أو أكثر في الموسم.

ونجح محمد صلاح حتى الآن في تسجيل 28 هدفاً مع ليفربول بكل البطولات، 20 منها يتصدر بها جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى 8 أهداف أخرى يحل بها ثالثاً في ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا.

التقرير تحدث عن أزمة عدم تجديد العقد بين ليفربول ومحمد صلاح بسبب المطالب المالية للاعب وعدم قدرة الريدز على الإيفاء بها، وانتهاء عقد اللاعب المصري في صيف 2023، لكن رغم كل ذلك فإن المبلغ الذي قد يتم دفعه لضم صلاح سيكون أقل مما سيدفع لضم هالاند.

وبحسب الصحيفة، سيدفع برشلونة إلى ليفربول من 60 إلى 70 مليون يورو لضم صلاح بالإضافة إلى 100 مليون على مدار 4 مواسم، في إشارة لراتب اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن قدوم صلاح إلى كامب نو لن يعني إغلاق الباب في وجه قدوم هالاند في المستقبل، خاصة أن وكيله مينو رايولا من محبي العقود قصيرة الأجل، فلو جاء هالاند للبارسا بعد 3 أو 4 سنوات سيكون ذلك مناسباً للنادي لأن صلاح وقتها سيكون في نهاية مشواره.

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وعد مدربه تشافي بالتعاقد مع مهاجم من الطراز الأول الموسم المقبل، لكن تصريحات الرئيس الأخيرة حول عدم نية النادي المخاطرة باستقراره الاقتصادي من أجل أي لاعب جعلت الشكوك تحوم حول إتمام التعاقد.

ورغم العلاقة القوية التي تجمع لابورتا مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند فإن الاستقرار المالي لمانشستر سيتي هو ما يمنح كتيبة ملعب الاتحاد الأفضلية في سباق التفاوض مع برشلونة.