تشافي يعلق على مستقبل دي يونغ مع برشلونة

أكد المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنه يجهل مصير لاعب فريقه، الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي ربطته تقارير عدة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقال تشافي في تصريحات نقلها خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو: “لا أعرف إذا كان دي يونغ سيبقى هنا.. لم أوجه له أي رسالة مطلقا، لا يزال هناك متسع من الوقت (قبل غلق سوق الانتقالات) والكثير من الأشياء يمكن أن تحدث”.

