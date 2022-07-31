الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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تشافي يعلق على مستقبل دي يونغ مع برشلونة

منذ 57 دقيقة
فرانكي ديونغ

فرانكي ديونغ

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أكد المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنه يجهل مصير لاعب فريقه، الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي ربطته تقارير عدة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقال تشافي في تصريحات نقلها خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو: “لا أعرف إذا كان دي يونغ سيبقى هنا.. لم أوجه له أي رسالة مطلقا، لا يزال هناك متسع من الوقت (قبل غلق سوق الانتقالات) والكثير من الأشياء يمكن أن تحدث”.

وأضاف مدرب برشلونة: “حقيقة أن دي يونغ لعب كقلب دفاع في المباريات الأخيرة ليست علامة على رحيله”.

وزعمت بعض التقارير، أن تشافي دفع بدي يونغ في مركز غير مركزه الأساسي (خط الوسط)، كي يضغط عليه للرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

وكان نادي برشلونة، توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال اللاعب الهولندي، حيث وافق يونايتد على سداد 75 مليون يورو لبرشلونة إضافة إلى 10 ملايين يورو لدي يونغ.

إلا أن دي يونغ، الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2026، عطل إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ولعب الهولندي 140 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق الكتالوني قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2019 مقابل 75 مليون يورو.

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