تشافي يكشف موعد عودة أنسو فاتي لصفوف برشلونة

كشف مدرب برشلونة تشافي هرنانديز عن موعد عودة النجم الشاب أنسو فاتي إلى الملاعب مجددا بعد إصابة تعرض لها في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويلعب برشلونة أمام رايو فاليكانو، الأحد، على ملعب الكامب نو في اللقاء المؤجل من الجولة 21 في الدوري الإسباني.

وأعلن تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن موعد عودة اللاعب إلى قائمة الفريق مجددا بعد غياب لأكثر من 3 أشهر.

وقال تشافي: “إذا سارت الأمور على ما يرام، سيتدرب فاتي مع المجموعة هذا الأسبوع ويشارك في مواجهة مايوركا”.

وتلعب مواجهة برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني الأحد القادم الموافق 1 مايو/ أيار.

وأضاف تشافي: “أنا سعيد لعودته، بالنسبة لنا هو يقوم بكل شيء في المباريات”.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مناصفة مع إشبيلية برصيد 61 نقطة.

ويسعى البارسا لخطف نقاط المواجهة في اللقاء المؤجل غدا الأحد، لتوسيع الفارق إلى 3 نقاط مع إشبيلية.