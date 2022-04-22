تشخيص خاطئ.. يتسبب بدخول فتاة الى مستشفى الأمراض النفسية

تحدث العديد من الأخطاء الطبية التى قد تسبب مشاكل وحوادث كثيرة ولكن تعتبر هذة الحالة من أغرب الحالات التى قد نسمع عنها لتفاصيلها المأساوية، حيث عانت شابة أمريكية، من تقلبات مزاجية لمدة ست سنوات، حيث تم تشخيص حالتها باضرابات في الدماغ ودخلت مستشفى الأمراض النفسية نتيجة لذلك.

وكانت كلوي كرال التى تبلغ من العمر 23 عاماً من كاليفورنيا فتاة طبيعية في فترة مراهقتها وأولى سنين شبابها، ولكن خلال عامها الثاني في الجامعة، امتنعت الشابة عن الذهاب إلى محاضراتها واعكتفت في منزلها لستة أسابيع.

وعلى مدى السنوات القليلة التالية، بدأت كلوي تعاني من فقدان شديد في الذاكرة، إضافة إلى عدم مقدرتها على المشي بشكل متوازن حيث كانت تجر قدمها اليمنى خلفها عند المشي، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال الأطباء في البداية إنها كانت تعاني من اكتئاب حاد ثم اضطراب ثنائي القطب، وتم إعطاؤها بعض العلاجات التي لم تجد نفعاً، وبعدها استمرت حالة كلوي بالتدهور، وفي سبتمبر 2020، تم تسجيلها في مرفق للعلاج النفسي المكثف لمدة ستة أشهر، بتكلفة 180 ألف دولار من مدخرات الأسرة.

بإلاضافة أنه عند إجراء فحوصات بالتصوير المقطعي في مستشفى سدارس ديناي مارينا ديل ري، اكتشف الأطباء بأنها مصابة باستسقاء في الرأس الذي يحدث عندما يتجمع الكثير من السوائل في الرأس، مما يؤدي إلى الضغط على الدماغ وإحداث مشاكل في التوازن والمزاج.

وبعدها خضعت كلوي لعملية جراحية بعد التشخيص لإزالة السوائل الزائدة، وخرجت من المستشفى بعد خمسة أيام، وبدأت بالتعافي شيئاً فشيئاً.

وتحسنت حالة كلوي بعد العملية إلى درجة أنها باتت تمارس حياتها بشكل طبيعي دون أي مشاكل تذكر حيث استعادت مقدرتها على قيادة السيارة، وبدأت بمزاولة وظيفة مكتبية، وانضمت إلى كلية التصميم مجدداً في سان فرانسيسكو.