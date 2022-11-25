تشوريتش يمنح كرواتيا التقدم 1-0 أمام أستراليا بقبل نهائي كأس ديفيز

وضع بورنا تشوريتش الفريق الكرواتي على الطريق نحو التأهل لنهائي كأس ديفيز للتنس للمرة الثانية على التوالي بفوز سهل 6-4 و6-3 على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس، ليمنح بطل 2018 التقدم 1-صفر اليوم الجمعة في ملقة الإسبانية.

ويمكن لكرواتيا، التي خسرت في نهائي 2021 أمام روسيا، أن تحجز مقعدا في النهائي حال فوز مارين شيليتش على أليكس دي مينو في ثاني مباريات الفردي. ويواجه الفائز من هذه المواجهة إما إيطاليا أو كندا في النهائي المقرر يوم الأحد.

وتسعى استراليا للتأهل إلى نهائي كأس ديفيز للمرة الأولى منذ 2003، عندما فازت باللقب للمرة 28. واختار ليتون هيويت كابتن الفريق كوكيناكيس للعب المباراة الأولى بدلا من جوردان تومسون الذي لعب أمام هولندا في دور الثمانية.

ورغم بداية مشجعة، تراجع مستوى اللاعب (26 عاما) في نهاية مجموعة متقاربة عندما تقدم تشوريتش 5-4 وكسر الإرسال للمرة الأولى في المباراة ليحسم المجموعة الأولى.

ورفع تشوريتش من مستواه في المجموعة الثانية وتقدم بنتيجة 4-2 ليمضي قدما لمنح كرواتيا، التي فازت باللقب مرتين، التقدم في المواجهة.

وسيسعى دي مينو لتجنب سقوط أستراليا في الدور قبل النهائي للمرة الرابعة، بعد 2006 و2015 و2017.

وحال فوزه، سيحتكم الفريقان إلى مباراة الزوجي لحسم المواجهة.

وتقام مواجهة قبل النهائي الأخرى غدا السبت بين إيطاليا وكندا.