تشيلسي يتعاقد مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأربعاء 11-1-2023) تعاقده مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس من أتليتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي سيدفع نحو عشرة ملايين يورو (10.75 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب.

وعانى فيلكس البالغ من العمر 23 عاما هذا الموسم وشارك أساسيا سبع مرات فقط من أصل 16 مباراة لعبها أتليتيكو في الدوري الإسباني.

وسجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 20 مباراة بجميع المسابقات.

وهز فيلكس الشباك مرة واحدة فقط في خمس مباريات بكأس العالم حين خرجت البرتغال من دور الثمانية.

وشارك أساسيا في خسارة أتليتيكو 1-صفر على ملعبه أمام برشلونة متصدر الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي واستبدل بعد 73 دقيقة.

وقال فيلكس في بيان للنادي “تشيلسي من أعظم الفرق في العالم وآمل أن أساعده على تحقيق أهدافه. السعادة لا تسعني لوجودي هنا ومتحمس للغاية للعب في ستامفورد بريدج”.