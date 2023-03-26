تشيلسي يزاحم كبار أوروبا على ضم فيكتور أوسيمين

نقل موقع “Football Insider” عن مصادر إن تشيلسي مستعد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للحصول على توقيع فيكتور أوسيمين نجم نابولي في السوق الصيفي المقبل.

ووفقا للموقع يحرص غراهام بوتر، مدرب البلوز، على إضافة المزيد من القوة النارية والأهداف إلى فريقه، ويريد قلب هجوم طبيعي يتم توقيعه في الصيف.

ويقدّر نابولي قيمة أوسيمين بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني الذي سجل 25 هدفا وصنع 5 في 29 مباراة مع نابولي هذا الموسم..

ويدرك تشيلسي أنه من غير المرجح أن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ما قد يجعل المفاوضات أكثر صعوبة مع أوسيمين، لكن النادي اللندني مستعد لاستعراض قوته المالية والدخول في حرب مزايدة على اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لمنح نفسه أفضل فرصة لإتمام الصفقة.

ويمكن أن يحل أوسيمين محل بيير إيمريك أوباميانغ في ملعب ستامفورد بريدج، حيث يواجه المهاجم الغابوني البالغ من العمر 33 عاما مستقبلا غامضا مع البلوز.

وتم ربط كل من مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول وريال مدريد بالتعاقد مع النيجيري أوسيمين بعد موسمه الرائع في إيطاليا.

أوسيمين سجل 53 هدفا وصنع 14 في 91 مباراة مع نابولي منذ انضمامه للفريق.

وأحرز أوسيمين 25 هدفا في 29 مباراة لنابولي هذا الموسم منها أربعة في خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويتقدم نابولي بفارق 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ومن المقرر أن يواجه منافسه المحلي ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل المقبل.

ويقضي أوسيمين حاليًا عامه الثالث في نابولي بعد انضمامه من ليل في عام 2020 مقابل رقم قياسي للنادي بلغ 78.5 مليون جنيه إسترليني، ما يجعله أغلى لاعب أفريقي على الإطلاق.

وحسب موقع “transfermarkt” فإن أوسيمين سجل 53 هدفا وصنع 14 في 91 مباراة مع نابولي منذ انضمامه للفريق، في حين سجل 18 هدفا وصنع 6 في 38 مباراة مع ليل.