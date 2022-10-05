تشيلسي يسحق ميلان بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

منحت أهداف ويسلي فوفانا وبيير إيمريك أوباميانج وريس جيمس تشيلسي فوزا كبيرا 3-صفر على ضيفه ميلان (الأربعاء 5-10-2022)، مما عزز فرصه في التأهل من المجموعة الخامسة بعد فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وخسر تشيلسي 1-صفر من دينامو زغرب وتعادل 1-1 على ملعبه مع سالزبورج في أول مباراتين بالمجموعة، لكنه عاد الآن للمسار الصحيح بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن سالزبورج الذي تغلب 1-صفر على دينامو زغرب في وقت سابق اليوم.

ويملك ميلان، الذي سيستضيف النادي اللندني الأسبوع المقبل، أربع نقاط مقابل ثلاث لزغرب.

ويجب على الفريق الإيطالي بطل أوروبا سبع مرات بذل المزيد من الجهد في سان سيرو أكثر مما ظهر عليه في لندن إلى ما أراد الحصول على فرصة جيدة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2004.

وعلى النقيض من ذلك، سيسافر تشيلسي إلى ميلانو بثقة كبيرة بعد إعادة اكتشاف مستواه إثر أداء متذبذب في المباريات الافتتاحية للموسم لكنه لا يزال بعيدا عن أدائه الذي قاده للتتويج بلقب أوروبا في 2021.

واحتاج فترة ليستقر اليوم لكنه بالتدريج بدأ في الهيمنة حيث أطلق ميسون ماونت تسديدة أبعدها الحارس واقترب تياجو سيلفا من هز الشباك في مناسبتين عبر ضربتي رأس إثر تمريرتين من ركلتين ركنيتين.

ولسبب غير مفهوم كان المدافع البرازيلي بدون رقابة للمرة الثالثة لكنه أرسل ضربة رأس قوية تصدى لها الحارس الاحتياطي شيبريان تاتاروسانو، وبعد تدافع أعقب ذلك وضع فوفانا الكرة بهدوء في المرمى ليجعل النتيجة 1-صفر في الدقيقة 24.

وكان ميلان قويا في الركض لكنه افتقر للدقة وفشل في صنع فرص خطيرة حتى الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما أرسل رادي كرونيتش تسديدة أعلى العارضة وتصدى الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا لمحاولة من شارل دي كيتلار.

وفشل فيكايو توموري مدافع ميلان الحالي وتشيلسي السابق في اعرتاض تمريرة عرضية من جيمس بالقرب من القائم ليضعها أوباميانج بسهولة في المرمى في الدقيقة 56.

وبعد خمس دقائق، نجح الجناح الإنجليزي المفعم بالحيوية في هز الشباك بنفسه عندما كان غير مراقب مرة اخرى في الناحية اليمنى ليسيطر على تمريرة من رحيم سترلينج ويرسل تسديدة هائلة بقدمه اليمنى إلى سقف المرمى لإسعاد المدرب جراهام بوتر الذي قاد الفريق للمباراة الثانية فقط في دوري أبطال أوروبا.

وفشل ميلان في إظهار أي نوع من ردة الفعل، وبالكاد وضع دفاع أصحاب الأرض تحت ضغط دون أي تهديد على مرمى أريزابالاجا.