الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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تشيلسي يسعى إلى ضم مهاجم إيفرتون

منذ 25 ثانية
علم نادي تشيلسي

علم نادي تشيلسي

موقع kooora
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يسعى تشيلسي إلى تدعيم صفوفه قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تذبذب نتائجه في بداية الموسم، وكان آخرها السقوط بثلاثية أمام ليدز يونايتد.

ولفت موقع “سكاي سبورتس” إلى استعداد تشيلسي لإنفاق ما يصل إلى 60 مليون إسترليني، من أجل التعاقد مع “أنتوني جوردون”، مهاجم إيفرتون.

وأضاف أن موقف إيفرتون هذا الصيف هو رفض بيع اللاعب، إلا أن تشيلسي يجهّز عرضًا بقيمة 60 مليون إسترليني سيكون شامل الإضافات.

وسبق أن رفض إيفرتون في وقت سابق من شهر أغسطس/آب الجاري، عرضًا أوليا من تشيلسي تراوحت قيمته بين 40 إلى 45 مليون إسترليني لضم المهاجم.

هذا وتتواصل المفاوضات بين الناديين في الوقت الراهن، مع ترحيب تشيلسي برفع قيمة العرض لضم جوردون، الذي يمتد عقده الحالي مع إيفرتون حتى يونيو/حزيران.

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