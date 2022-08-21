تشيلسي يعاقب أحد مشجّعيه بسبب تصرّف عنصري ضد لاعب كوري

اتخذ نادي تشيلسي الإنكليزي قرارًا يقضي بمنع مشجّع يحمل تذكرة موسمية من حضور مباريات الفريق، لأجل غير مسمى، بسبب قيامه بالإساءة العنصرية للمهاجم الكوري الجنوبي “سون هيونغ مين”، لاعب توتنهام، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنكليزي.

تشيلسي قال في بيان: “بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، نؤكد أنه تم تحديد هذا المشجع العنصري، وحُظر عليه حمل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى”.

وكان سون يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد الماضي، وقام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلى عرق المهاجم الكوري.

وتوعّد تشيلسي المشجع الذي قام بذلك بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.

في السياق نفسه، قال تشيلسي في بيان الخميس الماضي، إنه “إذا تم تحديد هويته، فهذا الشخص سوف يواجه التصرف الأشد من النادي”، مؤكدًا أنه يجد أن أي شكل من أشكال السلوك التمييزي “بغيضا تماما”.

وتابع: “نؤكد دائما موقفنا المتمثل في عدم التسامح مطلقا مع السلوك العنصري”.

وواصل البيان: “مع ذلك لا يزال هناك حمقى، مثل هؤلاء، يربطون أنفسهم بهذا النادي بصفتهم مشجعين، الأمر الذي يزعج تشيلسي كمدربين ولاعبين وموظفين، فضلًا عن مشجعينا الحقيقيين. “نحن نحقق في هذا الحادث، وإذا أُثبتت التهمة، فسيواجه هذا الشخص أقوى إجراء تأديبي من النادي”.