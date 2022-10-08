تشيلسي يعبر ولفرهامبتون ويواصل انتصاراته مع المدرب بوتر

هز كاي هافرتس وكريستيان بوليسيك وأرماندو بروخا الشباك لينتصر تشيلسي 3-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز المتعثر باستاد ستامفورد بريدج السبت، ويحقق أول فوز على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع المدرب الجديد جراهام بوتر.

وتغلب تشيلسي على مضيفه كريستال بالاس في اللحظات الأخيرة في أول مباراة مع بوتر، قبل أن يسحق ميلان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، وواصل انتصاراته على ولفرهامبتون، الذي سبق أن أقال مدربه، بنتيجة عكست هيمنته على المباراة.

وسدد تشيلسي 12 كرة في الشوط الأول منها أربع كرات على المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة لكنه كل ذلك لم يأت ثماره بعد أهداره العديد من الفرص وتألق الحارس جوزيه سا.

ونجح هافرتس في منح صاحب الأرض التقدم بضربة رأس في نهاية الشوط الأول عندما لم يستطع سا البعيد عن مرماه التعامل مع ضربة رأس مرت من فوقه إلى داخل الشباك بعد تمريرة عرضية من ميسون ماونت.

وأهدر بوليسيك عدة فرص، وسدد كرة أبعدها سا بصعوبة في الشوط الأول، لكنه هز الشباك بعد عشر دقائق من الاستراحة بعدما تبادل تمرير الكرة مع ماونت قبل أن يضعها من فوق الحارس الذي خرج لملاقاته.

ولم يشكل ولفرهامبتون أي خطورة، وسجل بروخا الهدف الثالث بعد تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش في أمسية مثالية للمدرب بوتر.