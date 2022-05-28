تشيلسي يعلن التوصل لاتفاق لصفقة بيع النادي

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه “تم التوصل إلى اتفاق نهائي محدد” لانتقال ملكية النادي اللندني إلى تحالف بقيادة تود بولي المشارك في ملكية نادي لوس إنجليس دودجرز وبدعم من كليرليك كابيتال.

وحصل التحالف الذي تفوق في السباق على شراء النادي في وقت سابق من الشهر الجاري على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وموافقة الحكومة البريطانية لإتمام الصفقة الأسبوع الماضي.

ويخضع المالك السابق للنادي الروسي رومان أبراموفيتش لعقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط الماضي والذي تعتبره موسكو “عملية عسكرية خاصة”.

وعرض أبراموفيتش النادي للبيع في بداية مارس آذار وأكد النادي في وقت سابق أن أبراموفيتش سيتبرع بمبلغ البيع وبالكامل للأعمال الخيرية.

وقال تشيلسي في بيان “يستطيع نادي تشيلسي لكرة القدم التأكيد بأنه تم التوصل الليلة الماضية لاتفاق نهائي محدد لبيع النادي لتحالف تود بولي‭‭/‬‬كليرليك كابيتال”.

وأضاف البيان “من المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الاثنين. وسيعلن النادي المزيد من التفاصيل بحلول هذا التوقيت”.

واحتاجت الصفقة أيضا إلى موافقة من حكومة البرتغال بعد حصول أبراموفيتش على جنسيتها العام الماضي وبالتالي فهو يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وبعد اتمام الصفقة سيكون بوسع تشيلسي إبرام صفقات انتقالات وتمديد عقود لاعبيه الحاليين.

وكان أبراموفيتش اشترى تشيلسي في 2003 وتوج بعدها النادي بلقب الدوري الممتاز خمس مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات أيضا وبدوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال المالك السابق أبراموفيتش في بيان بثه الموقع الرسمي للنادي على الانترنت “أشعر بالفخر نتيجة لنجاحاتنا المشتركة إذ سيستفيد ملايين من الناس من المؤسسة الخيرية الجديدة التي يجري تأسيسها”.

وأضاف الملياردير الروسي “هدفي هو أن يكون المالك المقبل حريص على تحقيق النجاح.. وأنا سعيد بتحقيق النجاح في الوصول لهذا الهدف في النهاية.

“وبينما أسلم تشيلسي إلى حراسه الجدد فإنني أود أن أتمنى له كل النجاح في الملعب وخارجه.

“يشرفني طوال حياتي أنني كنت جزءا من هذا النادي وأود تقديم الشكر لجميع لاعبي النادي السابقين والحاليين والطاقم الفني وبالطبع الجمهور على هذه السنوات الرائعة”.