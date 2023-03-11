السبت 19 شعبان 1444 ﻫ - 11 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تشيلسي يواصل عروضه ويفوز 3-1 في ضيافة ليستر سيتي

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 11 - مارس - 2023 8:07 مساءً
لاعبو نادي تشيلسي

لاعبو نادي تشيلسي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

سجل بن تشيلويل وكاي هافرتس وماتيو كوفاتشيتش ليفوز تشيلسي 3-1 في ضيافة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقطع خطوة جديدة في الاستفاقة المطلوبة بعد معاناة طويلة.

وبعد الفوز مرتين فقط في 15 مباراة، انتصر فريق المدرب جراهام بوتر ثلاث مرات متتالية في كل المسابقات، ويحتل المركز العاشر في الدوري برصيد 40 نقطة، بينما استمرت معاناة ليستر صاحب المركز 16.

ودخل تشيلسي المباراة بثقة بعد الفوز على ليدز يونايتد في الدوري وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وافتتح التسجيل بتسديدة ساقطة من تشيلويل في شباك داني وارد بالدقيقة 11.

وتراجع أداء تشيلسي وفقد جواو فيلكس، الذي سجل هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل، الكرة في منتصف ملعبه ووصلت إلى المهاجم باتسون داكا ليدرك التعادل.

وواصل ليستر التقدم للهجوم لكن تشيلسي سجل قبل الاستراحة عندما مرر إنزو فرنانديز الكرة إلى زميله الألماني هافرتس وسدد كرة ساقطة في شباك وارد.

وكاد ليستر أن يدرك التعادل لكن البديل كونور جالاجر لاعب تشيلسي أخرج الكرة من على خط المرمى، قبل أن يفشل كيرنان دوسبيري-هول في التسجيل من مدى قريب.

وأحرز ميخايلو مودريك، المنضم لتشيلسي في صفقة ضخمة في يناير كانون الثاني، هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل قبل أن يمرر إلى كوفاتشيتش الذي سدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة 78 ليضمن انتصار النادي اللندني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

لاعبو نادي بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ ينفرد بصدارة الدوري الألماني
ليونيل ميسي
ميسي محروم من زيارة مسقط رأسه!
إيميليانو مارتينيز
مارتينيز يبيع قفازات النهائي بالمزاد لمساعدة مستشفى سرطان الأطفال

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
طقس لبنان
المنخفض الجويّ يقترب.. انخفاض سريع في الحرارة وأمطار وثلوج!