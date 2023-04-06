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تشيلسي يُعين لامبارد كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم

منذ 21 ثانية
علم نادي تشيلسي

علم نادي تشيلسي

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أكد نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الخميس 6-4-2023) عودة فرانك لامبارد للنادي كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم عقب إقالة جراهام بوتر.

وقضى الهداف التاريخي للنادي اللندني 19 شهرا سابقا كمدرب في ملعب ستامفورد بريدج قبل إقالته في يناير كانون الثاني 2021.

وقال المالكان الشريكان تود بولي وبهداد إقبالي في بيان على موقع النادي على الإنترنت “يسعدنا أن نرحب بعودة فرانك إلى ستامفورد بريدج. فرانك هو أحد مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز وأسطورة في هذا النادي.

“بينما نواصل عمليتنا الشاملة لتعيين مدرب دائم، نريد أن نوفر للنادي ومشجعينا خطة واضحة ومستقرة للفترة المتبقية من الموسم.

“نريد أن نمنح أنفسنا كل فرصة للنجاح ولدى فرانك كل المميزات والصفات التي نحتاجها لدفعنا إلى خط النهاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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