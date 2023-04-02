تشيلسي يُقيل مدربه بعد تراجع الفريق للمركز 11 في الدوري الإنجليزي

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأحد 2-4-2023) إقالة مدربه جراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت لتراجع ترتيب الفريق في المسابقة للمركز 11.

وتعاقد بوتر مع تشيلسي في ظل وجود الملاك الجدد في سبتمبر أيلول الماضي بعد رحيله عن برايتون آند هوف ألبيون لكن المدرب الإنجليزي استمر 31 مباراة فقط وفاز في 12 منها قبل أن يقرر ملاك النادي اقالته اليوم.

بينما أشرف بوتر على انتصارات الفريق في دوري أبطال أوروبا حيث تصدر مجموعته بعد فوزه على ميلان مرتين والاطاحة ببروسيا دورتموند، تراجع مستوى الفريق في الدوري بعد خروجه من المراكز الأربعة الأولى إلى النصف الأسفل من جدول الترتيب.

وكانت آخر مباراة له مع الفريق هي خسارة تشيلسي 2-صفر على أرضه أمام أستون فيلا أمس السبت مما أدى إلى تعالي صيحات الاستهجان والسخرية من الجماهير في ستامفورد بريدج حيث تركتهم النتيجة متراجعين بفارق 12 نقطة من المراكز الأربعة الأولى مع خطر فقدان فرصة اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وقال النادي في بيان “وافق جراهام على التعاون مع النادي لتسهيل الانتقال بسلاسة.

“في الفترة التي قضاها مع النادي، قادنا جراهام إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث سنواجه ريال مدريد. يود تشيلسي أن يشكر جراهام على كل جهوده ومساهماته ونتمنى له التوفيق في المستقبل.

“برونو سالتور سيتولى مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت”.

وستكون أول مباراة لسالتور بعد غد الثلاثاء على أرضه أمام ليفربول صاحب المركز الثامن الذي يتقدم بفارق أربع نقاط عنه.

وقال المالكان الشريكان تود بولي وبهداد إقبالي “جنبا إلى جنب مع جماهيرنا الرائعة، سنكون جميعا خلف برونو والفريق بينما نركز على بقية الموسم.

“لدينا 10 مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. سنبذل قصارى جهدنا وسنلتزم في كل واحدة من تلك المباريات حتى نتمكن من إنهاء الموسم عند أعلى مستوى”.

وبوتر هو المدرب الثاني عشر الذي تتم اقالته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من انفصال ليستر سيتي المهدد بالهبوط عن بريندان رودجرز باتفاق الطرفين.

وتعرض بوتر لانتقادات بعد فشله في اخراج أفضل ما لدى الفريق الذي تم تعزيز صفوفه خلال فترتي انتقال حيث أنفق المالكان تود بولي وكليرليك كابيتال أكثر من 600 مليون يورو (650.76 مليون دولار) لضم لاعبين جدد.